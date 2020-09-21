Ahmet Çakar'ın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yaptığı yorum dikkat çekti: Spor aklı en az olan başkan Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için kullandığı sözler gündem oldu. Çakar, Çebi'yi Beşiktaş tarihinin karizmadan en yoksun başkanı olarak nitelerken "Sayın Çebi; siz, aynı zamanda spor aklı en az olan başkanısınız" ifadelerini kullandı. Taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ağır sözlerle yüklendi. Siyah beyazlıların bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalacağını iddia eden Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Çebi için "Beşiktaş tarihinin karizmadan en yoksun başkanı Ahmet Nur Çebi'dir" dedi.

"SPOR AKLI EN AZ OLAN BAŞKAN"

Çebi'yi Beşiktaş tarihinde spor aklı en az olan başkan olarak niteleyen Çakar, "Sayın Çebi; siz, aynı zamanda spor aklı en az olan başkanısınız" sözlerine yer verdi.

SİNAN ENGİN DE DESTEKLEDİ

Çakar'ın bu sözlerine yorumcu Sinan Engin'in de desteklemesi dikkat çekti.

TARAFTARLARDAN TEPKİ TOPLADI

Beşiktaşlı taraftarlar Ahmet Çakar'ın bu yorumuna büyük tepki gösterdi.