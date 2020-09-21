Ahmet Çakar'ın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yaptığı yorum dikkat çekti: Spor aklı en az olan başkan
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ahmet Çakar'ın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yaptığı yorum dikkat çekti: Spor aklı en az olan başkan

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için kullandığı sözler gündem oldu. Çakar, Çebi'yi Beşiktaş tarihinin karizmadan en yoksun başkanı olarak nitelerken "Sayın Çebi; siz, aynı zamanda spor aklı en az olan başkanısınız" ifadelerini kullandı. Taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.

21.09.2020 09:39 | Son Güncelleme: 21.09.2020 10:10

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ağır sözlerle yüklendi. Siyah beyazlıların bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalacağını iddia eden Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Çebi için "Beşiktaş tarihinin karizmadan en yoksun başkanı Ahmet Nur Çebi'dir" dedi.

"SPOR AKLI EN AZ OLAN BAŞKAN"

Çebi'yi Beşiktaş tarihinde spor aklı en az olan başkan olarak niteleyen Çakar, "Sayın Çebi; siz, aynı zamanda spor aklı en az olan başkanısınız" sözlerine yer verdi.

SİNAN ENGİN DE DESTEKLEDİ

Çakar'ın bu sözlerine yorumcu Sinan Engin'in de desteklemesi dikkat çekti.

TARAFTARLARDAN TEPKİ TOPLADI

Beşiktaşlı taraftarlar Ahmet Çakar'ın bu yorumuna büyük tepki gösterdi.

Ahmet Çakar'ın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yaptığı yorum dikkat çekti: Spor aklı en az olan başkan
Haber Yorumları (8)
HAMİT: Lig başladı ve AHMET ÇAKAR ve onun gibi troller sazı eline aldı. BEŞİKTAŞ ve TRABZONSPOR için çamur ve yıpratma edebiyatı yine kaldığı yerden devam ediyor. Bırak edebiyatı şampiyon bir bildiğin var ise şampiyon kim olacak onu söyle.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
REALİTE: rasim ozana manevi oğlum diyen bir hakem müsveddesi, konuştuklarının bazıları doğruda olsa hükmü yoktur
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AKDENİZLİ: bu adam daha niye konuşuyor bu sözünü yerine getirdi mi hani şu bikini olayı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Adnan Menderes Erol Mütercimler
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Aytaç Ağırlar Farah Zeynep Abdullah
Spor Sörloth Erol Bulut Mbaye Diagne Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Bursa Niğde Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahmet Çakar'ın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yaptığı yorum dikkat çekti: Spor aklı en az olan başkan - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 10:22:10. #1.15#
title