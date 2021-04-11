Maça damga vuran pozisyon Ahmet Çakar'ı çıldırttı: İçine edeyim böylesi hakemliğin

Beşiktaş, Erzurum engelini 4 golle geçerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam etti. Ghezzal'in attığı gol sonrası ise maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ağır eleştiriler aldı. Golden önce topu elle kontrol eden Cenk'in pozisyonuna ilişkin Galatasaray'ın Karagümrük maçına gönderme yapan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, "Babel elle kontrol, Mustafa'nın golü iptal. 24 saat sonra Cenk elle kontrol, Ghezzal'in gölü geçerli. İçine edeyim böylesi hakemliğin" ifadelerini kullandı.