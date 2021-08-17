Ahmet Çakar'dan olay sözler: Fatih Terim yaşından utan, karton bile değil fiberglass imparatorsun
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Ahmet Çakar'dan olay sözler: Fatih Terim yaşından utan, karton bile değil fiberglass imparatorsun

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Eski FIFA hakemi ve yorumcu Ahmet Çakar, mahkemelik olduğu Fatih Terim hakkında çok ağır ifadeler kullandı. Kerem Aktürkoğlu olayıyla ilgili, "Marcao'yu da korumalıyız" diyen Terim için Çakar, zehir zemberek sözler savurdu. Çakar, "Burak Elmas, sen Galatasaray başkanlığını bugün kaybettin. Sana yazıklar olsun Fatih Terim. Yaşından başından utan. İt ürür kervan yürür mantığındasın. Sen kartondan imparator bile değilsin, fiberglass imparatorsun" dedi.

Beyaz TV ekranlarındaki Derin Futbol programında dün gece sadece Kerem Aktürkoğlu ve Marcao arasında yaşananlar tartışıldı. Marcao hakkında tüm yorumcular çok sert sözler kullandı. Fatih Terim de yaptığı açıklamalardan sonra yorumcuların tepkisini çekti. En sert sözler Ahmet Çakar'dan geldi.

"KARTON BİLE DEĞİLSİN"

Ahmet Çakar, "Fatih Terim sana yazıklar olsun, yaşından başından utan. Senin torunun olsa, çocuğun olsa nasıl tepki verirsin? Yarın bir gün Luyindama sana yumruk atsa aynı şekilde mi yaklaşırsın. İt ürür kervan yürür, hadi sizi barıştıralım. Sen saha içinde imparator olabilirsin. Ama saha dışında karton imparator bile değilsin. Sen fiberglass imparatorsun" dedi.

FİBERGLASS NEDİR?

Cam elyafı olarak bilinen (fiberglas), kalıplardan eritilerek geçirilen çok ince cam teller den üretilen maddeye verilen isimdir. Aynı zamanda fiber cam olarak ta nitelendirilen bir üründür. Isı iletim düzeyleri düşük, mekanik dayanımları yüksek olduğundan cam elyafı denen bu maddeler ile diğer kimyasal ve maddeler ile birleştirilerek kompozit malzeme üretilmektedir.

Ahmet Çakar'dan olay sözler: Fatih Terim yaşından utan, karton bile değil fiberglass imparatorsun
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