Ahmet Çakar'dan Can Yaman-Diletta Leotta çiftine ağır yorum: İkisi de kezban!
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Ahmet Çakar'dan Can Yaman-Diletta Leotta çiftine ağır yorum: İkisi de kezban!

20.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 20.02.2021 19:21
Ahmet Çakar'dan Can Yaman-Diletta Leotta çiftine ağır yorum: İkisi de kezban!

Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, ilişkileriyle gündemden düşmeyen Can Yaman ile Diletta Leotta hakkında ağır yorumlarda bulundu. Çakar, "Can Yaman ünlü bir oyuncu olabilir ama bence kezban. Sevgilisi de kezban" dedi.

İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile ilişkisinde her gün yeni bir gelişmeye imza atan Can Yaman, bu kez ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın ağır sözleriyle gündem oldu.

"TAM BİR HOKKABAZ"

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, aşklarıyla sık sık konuşulan Can Yaman ve Diletta Leotta'ya ağza alınmayacak sözlerde bulundu. YouTube kanalında yayınlanan programında konuşan Çakar, "Can Yaman ünlü bir oyuncu olabilir ama bence kezban. Sevgilisi de kezban! Ayı gibi kuvvetli olabilir ama tam bir hokkabaz." dedi.

"PARAYLA ETRAFINA TOPLANIYORLAR"

İtalya'da binlerce hayranı olduğu söylenen Yaman'ın aslında hayran kitlesi olmadığını kaydeden Ahmet Çakar, "Oradaki insanlara para veriyorlar. Sonra Can Yaman'ın etrafına toplanıyorlar. Can Yaman gönüllerin değil vücutların sevgilisi. O daha çarpım tablosunu bile bilmez" şeklinde konuştu.

Ahmet Çakar'dan Can Yaman-Diletta Leotta çiftine ağır yorum: İkisi de kezban!
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