Ahmet Çakar: Beşiktaş'ın Kayserispor Maçında Hükmen Mağlup Edilmesi Lazım
Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, "Beşiktaş'ın hükmen mağlup olması lazım. Galatasaray maçında Dusko Tosic kırmızı kart gördü. Bu maçta nasıl oynadı?" diye sordu.
Beşiktaş'ın sahasında Kayserispor'u 2-0 yendiği maçta kural hatası yapılıp yapılmadığı sorusu kafaları karıştırdı.
Önceki hafta Galatasaray maçında kırmızı kart gören Dusko Tosic'in sahada olmasına dikkat çeken Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen yenik sayılması gerektiğini söyledi.
"MAÇ OYNANMADI"
Oynanmamış maçta ceza çekilemeyeceğini dikkat çeken Çakar 'Beşiktaş'ın hükmen mağlup olması lazım. Beşiktaş - Galatasaray maçında Dusko Tosic kırmızı kart gördü. Nasıl oynadı? Oynanmamış maçın cezasını geçiremezsiniz. Oynanmamış bir maç. Maç başlasa olur. Oynanmamış maçta ceza çekme kabul edilemez.' diye konuştu.
YORUMLAR (77)
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Maç oynanmadı ise o maçı nasıl 3-0 fener yenmiş sayıldı nasıl yorum yapiyorsunuzCevap Yaz 3 4 Yayından KaldırTİVOLİ: Maç oynanmadigi için beşiktaş sahaya çıkmadığı için fenerbahce 3-0 hükmen galip sayıldı, Beşiktaş da 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Açıklayıcı olmuştur herhalde.Yayından Kaldır
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ARTIK TFF BUYUK YAZAMIYORUZ tff oldu Kurala goremi hareket ediyorsunuz kafanıza göremi ? Sayın tffCevap Yaz Yayından Kaldır
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OYNANMAMIŞ Bİ MAÇTA NASIL 3 - 0 YENİLİYOSAK CEZADA ÇEKİLMİŞ SAYILIR AÇ OKU BENCE CAHİL KALMACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ADAM haklı kayseri yönetimi itraz etmeli kesinlikle...oyananmayan maç da ceza çekilmez ...net skor kayseri 3-0 galip ilan edilmeli....Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır