Ahmet Çakar: Beşiktaş'ın Kayserispor Maçında Hükmen Mağlup Edilmesi Lazım

Beşiktaş'ın sahasında Kayserispor'u 2-0 yendiği maçta kural hatası yapılıp yapılmadığı sorusu kafaları karıştırdı.

Önceki hafta Galatasaray maçında kırmızı kart gören Dusko Tosic'in sahada olmasına dikkat çeken Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen yenik sayılması gerektiğini söyledi.

"MAÇ OYNANMADI"

Oynanmamış maçta ceza çekilemeyeceğini dikkat çeken Çakar 'Beşiktaş'ın hükmen mağlup olması lazım. Beşiktaş - Galatasaray maçında Dusko Tosic kırmızı kart gördü. Nasıl oynadı? Oynanmamış maçın cezasını geçiremezsiniz. Oynanmamış bir maç. Maç başlasa olur. Oynanmamış maçta ceza çekme kabul edilemez.' diye konuştu.