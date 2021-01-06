Ahmet Azmi Zırh kimdir? İş insanı Ahmet Azmi Zırh kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Ahmet Azmi Zırh kimdir? İş insanı Ahmet Azmi Zırh kaç yaşında, nereli?

06.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:35
Ahmet Azmi Zırh kimdir? İş insanı Ahmet Azmi Zırh kaç yaşında, nereli?

İş dünyasının önemli isimlerinden Ahmet Azmi Zırh hayatı ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, Ahmet Azmi Zırh kimdir? İşte, Ahmet Azmi Zırh hakkında merak edilenler ve detayları…

Ekonomi dünyasının tanına isimlerinden Ahmet Azmi Zırh, yürüttüğü faaliyetlerle ile iş dünyasında önemli bir yer edindi. Peki, Ahmet Azmi Zırh kimdir? İş insanı Ahmet Azmi Zırh kaç yaşında, nereli?

AHMET AZMİ ZIRH KİMDİR?

1957 yılında Rize'de doğmuş, ilk-orta-lise öğrenimini Rize'deki okullarda tamamlamıştır.

1980 yılında K.T.Ü. Mimarlık Fakültesinden Yüksek Mimar olarak mezun olmuştur. Yüksek öğrenimi sırasında birçok inşaatta, şantiye şef yardımcısı ve şantiye şefi olarak çalışmış, 1982 yılında Ahmet Azmi Zırh şahıs firması ile müteahhitlik hizmetlerine başlamıştır.

1984 yılında DEKA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'Nİ kurmuştur. Halen bu ünvan ile çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin İrem Derici Prens Harry Kylie Jenner Seren Serengil
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Ordu Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahmet Azmi Zırh kimdir? İş insanı Ahmet Azmi Zırh kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 09:35:31. #1.15#
title