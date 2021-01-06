Ahmet Azmi Zırh kimdir? İş insanı Ahmet Azmi Zırh kaç yaşında, nereli?

İş dünyasının önemli isimlerinden Ahmet Azmi Zırh hayatı ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, Ahmet Azmi Zırh kimdir? İşte, Ahmet Azmi Zırh hakkında merak edilenler ve detayları…

Ekonomi dünyasının tanına isimlerinden Ahmet Azmi Zırh, yürüttüğü faaliyetlerle ile iş dünyasında önemli bir yer edindi. Peki, Ahmet Azmi Zırh kimdir? İş insanı Ahmet Azmi Zırh kaç yaşında, nereli?

AHMET AZMİ ZIRH KİMDİR?

1957 yılında Rize'de doğmuş, ilk-orta-lise öğrenimini Rize'deki okullarda tamamlamıştır.

1980 yılında K.T.Ü. Mimarlık Fakültesinden Yüksek Mimar olarak mezun olmuştur. Yüksek öğrenimi sırasında birçok inşaatta, şantiye şef yardımcısı ve şantiye şefi olarak çalışmış, 1982 yılında Ahmet Azmi Zırh şahıs firması ile müteahhitlik hizmetlerine başlamıştır.

1984 yılında DEKA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'Nİ kurmuştur. Halen bu ünvan ile çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.