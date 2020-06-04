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Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği 1 yıl Avrupa'dan men cezasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi ve "Bu kararın CAS'tan döneceğine inancımız tamdır" dedi.

Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
04.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:27

Ahmet Ağaoğlu, "Bu cezanın ivedilikle CAS'a taşınması kararını verdik. Hazırlıklarımız başladı, çalışmalarımız devam ediyor. Benzer bir sıkıntıyı geçtiğimiz sene farklı boyutlarda yaşadık. Oradan verdiğimiz mücadeleler neticesinde Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etmişti. Dün gece geç saatlere kadar hukuk bürolarımızla görüştük. Bu cezanın tamamen eksik veya yanlış değerlendirme olduğuna karar verdik." sözleriyle konuşmasına başladı.

"BU KARAR CAS'TAN DÖNECEK"

UEFA'nın kararı sonrası CAS'a başvurduklarını hatırlatan Ahmet Ağaoğlu "İki üç önemli maddede, nerelerde hata yapıldığına dair açıklama yapmayacağım. Çok yanlış bir değerlendirme ve yanlış bir değerlendirme sonucunda verilmiş bir karar. Bunun da CAS'tan geri döneceğine inancımız tamdır. Eliniz ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar haklı olursanız olsun, hiçbir savaş mücadele etmeden kazanılmaz. Bunun bilinci içerisindeyiz. Mücadelemizi en iyi şekilde vereceğimizden kamuoyu emin olsun. Hiçbir başarının, hiç kimseye altın tepsi içinde sunulduğu görülmemiştir. Mücadele koymadan, savaşmadan elde edilen başarı yoktur. Zaten yönetime geldiğimizden beri sadece futbolla uğraşmadığımızı, çok farklı zorluklarla mücadele etmek zorunda olduğumuz kamuoyunun malumudur. Bugün itibariyle İsviçre'deki hukuk büromuzla birlikte süreci başlattık. Yanlış değerlendirme sonucu ortaya çıkan bu cezanın, bu kararın CAS'tan döneceğine dair inancımız tamdır. Bu doğrultuda özellikle camiamızı sükunete davet ediyorum. Mücadele, bizim mücadelemizdir." dedi.

"TFF, BU DAVADA BİZİMLE ÇALIŞIYOR"

2019-2020 sezonu için de benzer bir durum yaşadıklarını söyleyen Ağaoğlu "2019'da yapmış olduğumuzu mücadelenin daha kapsamlısını vereceğiz. Davamızda haklıyız. En ufak bir endişemiz yok. Herkesin bundan emin olmasını istiyorum. Önümüzde 8 haftalık bir lig süreci, kupa yarı finali ve final maçı var. Bütün camiamızın, bütün enerjisini, dikkatini, motivasyonunu 8 maça, kupa yarı finaline ve olası finaline yöneltmesini rica ediyorum. UEFA'ya ve TFF'ye yöneltilen tepkiler bana ulaştı. TFF, bu davada bizimle birlikte çalışıyor. UEFA'ya tepki göstermek de anlamlı değil. Taraftarlarımızı sükunete davet ediyorum. Olay kontrolümüz altındadır." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEĞİZ"

Ahmet Ağaoğlu son olarak "Oyuncularımızla yapmış olduğumuz görüşmede şunu dedik, "Şampiyonluk sizin, sizi Şampiyonlar Ligi'ne götürmek bizim görevimiz." Bu konudaki hassasiyeti de anlıyorum. Sükunetle yönetilmesi gereken bir süreç. Bu görevi bize bırakın. Süreç uzayabilir. CAS'ın vereceği bir karar. Sürenin uzaması aleyhimize olmayacak. Herkesi lige ve kupaya konsantre olmaya davet ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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