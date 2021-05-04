Agüero neden oynamıyor, neden yok? Sergio Agüero sakatlandı mı, maçta neden yok?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları devam ederken Agüero M. City'de neden oynamıyor, neden maçta yer almadı merak ediliyor. Son dönemlerde sakatlık geçiren Agüero sahadan bir süre uzak kalmıştı. Fakat artık sahalara geri dönmüştü. Geçtiğimiz hafta da Premier Lig'de 1 gol atmıştı. Peki Agüero maçta neden oynamıyor?
Agüero neden ilk 11'de yok? Agüero sakatlandı mı, maçta neden yok? Detaylar kısaca haberimizde.
AGÜERO NEDEN OYNAMIYOR, SAKATLANDI MI?
Agüero son yıllarda çok sakatlık yaşamıştı. Bundan dolayı maçlarda sürekli oynayamıyordu. Fakat geçtiğimiz haftalarda sahalara geri döndü ve en sonki Premier Lig maçında gol atmayı da başarmıştı.
Agüero bugün oynanan M.City-PSG yarı final maçında ilk 11'de yer almadı. Fakat kadroda yer alıyor. Yani Agüero şuanda yedekte. İlerleyen dakikalarda Pep Guardiola onu maça alabilir.
Kısacası Agüero sakat değil fakat yedeklerde bulunuyor. İlerleyen dakikalarda oyuna girebilir.
GEÇTİĞİMİZ AYLARDA HASTALANMIŞTI
Manchester City teknik patronu Pep Guardiola, Sergio Aguero'nun testi pozitif olan biri ile normal daha fazla sürede temaslı olduğunu ve bu nedenle izolasyona girdiğini açıkladı.