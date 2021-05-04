Agüero neden oynamıyor, neden yok? Sergio Agüero sakatlandı mı, maçta neden yok?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Agüero neden oynamıyor, neden yok? Sergio Agüero sakatlandı mı, maçta neden yok?

Agüero neden oynamıyor, neden yok? Sergio Agüero sakatlandı mı, maçta neden yok?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları devam ederken Agüero M. City'de neden oynamıyor, neden maçta yer almadı merak ediliyor. Son dönemlerde sakatlık geçiren Agüero sahadan bir süre uzak kalmıştı. Fakat artık sahalara geri dönmüştü. Geçtiğimiz hafta da Premier Lig'de 1 gol atmıştı. Peki Agüero maçta neden oynamıyor?

Agüero neden ilk 11'de yok? Agüero sakatlandı mı, maçta neden yok? Detaylar kısaca haberimizde.

AGÜERO NEDEN OYNAMIYOR, SAKATLANDI MI?

Agüero son yıllarda çok sakatlık yaşamıştı. Bundan dolayı maçlarda sürekli oynayamıyordu. Fakat geçtiğimiz haftalarda sahalara geri döndü ve en sonki Premier Lig maçında gol atmayı da başarmıştı.

Agüero bugün oynanan M.City-PSG yarı final maçında ilk 11'de yer almadı. Fakat kadroda yer alıyor. Yani Agüero şuanda yedekte. İlerleyen dakikalarda Pep Guardiola onu maça alabilir.

Kısacası Agüero sakat değil fakat yedeklerde bulunuyor. İlerleyen dakikalarda oyuna girebilir.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA HASTALANMIŞTI

Manchester City teknik patronu Pep Guardiola, Sergio Aguero'nun testi pozitif olan biri ile normal daha fazla sürede temaslı olduğunu ve bu nedenle izolasyona girdiğini açıkladı.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ersin Tatar Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Salih Uçan Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Agüero neden oynamıyor, neden yok? Sergio Agüero sakatlandı mı, maçta neden yok? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 23:04:53. #1.15#

title