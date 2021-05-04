Agüero neden oynamıyor, neden yok? Sergio Agüero sakatlandı mı, maçta neden yok?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları devam ederken Agüero M. City'de neden oynamıyor, neden maçta yer almadı merak ediliyor. Son dönemlerde sakatlık geçiren Agüero sahadan bir süre uzak kalmıştı. Fakat artık sahalara geri dönmüştü. Geçtiğimiz hafta da Premier Lig'de 1 gol atmıştı. Peki Agüero maçta neden oynamıyor?