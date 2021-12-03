İSTANBUL (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda, 1. Lig ekibi İstanbulspor karşısında 3-2 galip gelerek 5. Tura çıkma hakkı kazanan Afjet Afyonspor'un rakibi Fenerbahçe oldu.

Afjet Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde deplasmanda İstanbul'u mağlup ederek adını 5. tura yazdıran Afjet Afyonspor, 5. tur mücadelesinde Türk futbolunun büyük kulüplerinden Fenerbahçe ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşma İstanbul'da oynanacak. - AFYONKARAHİSAR

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