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Afyonspor, Somaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Afyonspor, Somaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2 Lig 22. hafta karşılaşmasında evinde Somaspor'u ağırlayacak olan Afyonspor hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2 Lig 22. hafta karşılaşmasında evinde Somaspor'u ağırlayacak olan Afyonspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Mor beyazlı ekip 22. haftanın açılış maçında 26 Ocak Çarşamba günü Somaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma Zafer Stadı'nda yapılacak. Olumsuz hava koşullarına rağmen karşılaşma hazırlıklarına ara vermeden devam eden Afyonspor, eksi 10 dereceyi bulan hava sıcaklığında antrenmana teknik direktör Cem Kavcak yönetiminde çıktı. Kulüp yöneticilerinin de izlediği antrenman ısınma, kondisyon hareketleri ile başladı. Toplu ve topsuz hareketlerle devam eden antrenman düz koşu ile son buldu.

Öte yandan, Afyonspor'da geçtiğimiz hafta sonu Erdinç Peköz ve Doğan Ateş sözleşmelerini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor, Somaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Afyonspor, Somaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Ocak, Spor, Haber

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