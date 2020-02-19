Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 36 liradan satıldı.
19.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:00
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 36 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Dana karkas kesim
| HTS
| 36,00
| 36,00
| Mısır
| HTS
| 1,41
| 1,41
| Soya
| HTS
| 2,60
| 2,60
| Yem
| HTS
| 1,20
| 2,05
| Ayçiçek küspesi
|HTS
|1,76
|1,76
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA