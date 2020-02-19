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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 36 liradan satıldı.

19.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:00
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 36 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana karkas kesim

 HTS

 36,00

 36,00
Mısır

 HTS

 1,41

 1,41
Soya

 HTS

 2,60

 2,60
Yem

 HTS

 1,20

 2,05
Ayçiçek küspesi

 HTS 1,76 1,76
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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