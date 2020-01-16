Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 23-34 liradan satıldı.
16.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:36
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 23-34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Karkas et
| HTS
|23,00
| 34,00
| Pastırma
| HTS
| 65,00
| 113,46
| Buğday
| HMS
| 1,60
| 1,65
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,10
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA