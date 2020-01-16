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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 23-34 liradan satıldı.

16.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:36
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 23-34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Karkas et

 HTS

 23,00 34,00
Pastırma

 HTS

 65,00

 113,46
Buğday

 HMS

 1,60

 1,65
Arpa

 HMS

 1,10

 1,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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