Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 75,49 lira, en yüksek 75,79 liradan satıldı.

21.08.2019 12:36
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 75,49 lira, en yüksek 75,79 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi
 Satış şekli
 En düşük (TL)
 En yüksek (TL)
Kemiksiz et
 HTS
 75,49
 75,79
Karkas et
 HMS
 28,00
 28,00
Buğday
 HMS
 1,25
 1,58
Arpa
 HMS
 1,10
 1,50
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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