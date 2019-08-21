Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 75,49 lira, en yüksek 75,79 liradan satıldı.
21.08.2019 12:36
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 75,49 lira, en yüksek 75,79 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 75,49
| 75,79
| Karkas et
| HMS
| 28,00
| 28,00
| Buğday
| HMS
| 1,25
| 1,58
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,50
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA