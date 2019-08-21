Afyonkarahisar Ticaret Borsası

21.08.2019 12:36

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 75,49 lira, en yüksek 75,79 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

75,49

75,79

Karkas et

HMS

28,00

28,00

Buğday

HMS

1,25

1,58

Arpa

HMS

1,10

1,50



Kaynak: AA

HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili