Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dazkrı Belediye Başkanı İsmail Taylan, ilçede yaşayan kadınlara yönelik düzenlenen kültür gezileri konusunda toplantı yaptı.

Başkan Taylan, Dazkırı belediyesinin kültürel gezilere çok önem verdiğini bu nedenle bayanlarla bir toplantı yapıp gerçekleşecek olan gezilerin tarihlerini ve nereye gidileceğini belirleyeceklerini söyledi.

"İlk olarak Çanakkale'ye gitmek istiyoruz" diyen Taylan, "Bayanlarımızdan yoğun bir şekilde bu geziye talep vardır. Kısa sürede bu geziyi düzenleyip, GAP, Karadeniz turları, Ankara, İstanbul, Konya, Bursa ve Eskişehir illerine de geziler düzenleyeceğiz." dedi.

Başmakçı'da yol yapım çalışmaları

Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, ilçede belediye çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdüğünü, vatandaşlara ne söz verdilerse hepsini yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Yol yapım çalışmaları devam eden Çağlayan Mahallesi üst yapı parke taşı döşeme ve diğer çevre düzenlemeleriyle ilgili açıklama yapan Başkan Gönüllü, "Başmakçı ilçemizin daha güzel bir çehreye sahip olması adına çevre düzenlemelerinde çok büyük hassasiyetler gösteriyoruz. Başmakçı ilçesi Afyonkarahisar'ın en güzel ilçesi olacaktır." diye konuştu.

Kaymakamlıktan öğrencilere ayakkabı yardımı

Dazkırı Kaymakamlığı okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören bütün çocuklara ayakkabı dağıttı.

Kaymakamlık tarafından yürütülen proje kapsamında Kaymakam Gökay İçen tarafından bir ayakkabı firmasıyla anlaşıldıktan sonra, temin edilen ayakkabılar, ilçeye bağlı köylerdeki anaokullarında dağıtıldı.

İçen, ayakkabı firmasına ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Dazkırı Kaymakamlığımız tarafından başlatılan projemiz başarılı bir şekilde sona erdi. Ana sınıfı çocuklarımıza ayakkabılarını teslim ettik." dedi.