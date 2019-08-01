Afyonkarahisar'da KOBİ'lere finans eğitimi

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, (ATSO) KOBİ akademisi tarafından, kentteki KOBİ'lere finans yönetimi eğitimi verildi.

Ticaret ve Sanayi Odası eğitim salonunda gerçekleştirilen programda konuşan ATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Muammer Türker, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ve Yönetim Kurulu Üyeleri adına katılımcılara teşekkür etti.

Bir işletmenin kurulabilmesi ve yatırımın yapılabilmesi için finansmana ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Türker, şunları kaydetti:

"Kurumsal işletmeler zaman geçtikçe genelde ihtiyaçlarını nerelerden karşılayacakları ile ilgili araştırma yaparlar. Döviz, faiz ve enflasyon üçgenindeki yükselme ve alçalmaların, 2 çarpı 4 eşittir 8 gibi net tarifi olmayan gelişmelerle gerçekleştiğini görüyoruz. Konunun bilimsel olarak incelenmesine ihtiyaç vardır. Bir şirketin kurulması başka bir konu, şirketin finansal yönetimi başka bir konudur. Benim mesleğim mali müşavirlik. Paranın yönetilemediği zaman hiçbir şey ifade etmediği durumlara çok şahit oldum."

Eğitim, katılımcılara katılım belgesi verilmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA