Dünya Bu Lezzetin Peşinde! Afyon Lokumu 4 Kıtadan 50 Ülkeye İhraç Ediliyor

Termali, mermeri, sucuğu, haşhaşının yanı sıra şekerlemeleriyle de tanınan Afyonkarahisar'da lokum üretimi yapan bir firma, Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya kıtalarından 50 ülkeye, 300 çeşit Afyon lokumu satıyor. İkbal Şekerleme İhracat Müdürü Merve Çakıcı, firmalarının geleneksel yöntemlerle yaklaşık 100 yıldır lokum üretimi yaptığını söyledi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK LOKUM İŞLETMESİ

Avrupa'nın en büyük lokum işletmesine sahip olduklarını dile getiren Çakıcı, "Firmamız, BRC, IFS, Helal Gıda, İSO, Kosher ve FDA belgelerine sahiptir. Kullanmış olduğumuz ham maddeler güvenilir tedarikçilerden temin edilmektedir. Ham madde de Türkiye'nin meşhur olduğu noktalardan alım yapıyoruz. Yani, ürünlerimizde Giresun'dan fındık, Gaziantep'ten Antep fıstığı ile şeker pancarından üretilen kristal beyaz şekeri kullanıyoruz." dedi.

Çakıcı, tesiste üretimini gerçekleştirdikleri meşhur "Afyon lokumu"nu yaklaşık 10 yıldır yurt dışına da pazarlamasını yaptıklarını vurguladı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN FINDIKLI, ANTEP FISTIKLI VE MEYVELİ

İhracat ağlarının zamanla arttığını aktaran Çakıcı, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar'dan 4 kıtada 50 ülkeye lokum ihracatımız söz konusu. En fazla ihracat yaptığımız yerler ise şu anda Avrupa ve Körfez ülkeleri. Bu ülkelere daha çok fındıklı, Antep fıstıklı, bademli ve meyve aromalı lokum gönderiyoruz. İhracatta en çok rağbet gören ürünlerimiz arasında daha çok nar aromalı, Antep fıstıklı, zereşk üzümlü, gül yapraklı ve fitil lokumlarımız yer alıyor. Bunların dışında çifte kavrulmuş klasik lokumlarımız da yine kahvelerin yanında eşsiz lezzetler olmaya devam ediyor."

AVRUPA'DA GLUTENSİZ VE VEGAN ÜRÜNE İLGİ ARTTI

Avrupa ülkelerinin son dönemlerde glutensiz ve vegan lokum ürünlerine merak sardığına dikkati çeken Çakıcı, bu lokumların çok tercih edilmesinde ise üretim esnasında yoğun hassasiyet gösterilmesinin olduğunu anlattı. Firmalarının üretimini yaptığı 300 çeşit lokumun yanı sıra Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğüne değinen Çakıcı, şunları kaydetti:

"İngilizler vegan ve tropik meyve aromalı lokumlarımıza büyük ilgi gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katarlılar da fındıklı, Antep fıstıklı ve bademli ürünlerimizi beğeniyor. Bu çeşitlerimizi artırmak ve müşteri portföyümüzü geliştirmek adına Afyon lokumunu tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Ayrıca yakın zaman diliminde Almanya'da dünyanın en büyük şekerleme fuarı olan ISM'ye katılarak Türkiye'yi temsil edeceğiz."

2018'DE AFYON'DAN YURT DIŞINA 136 BİN TON LOKUM İHRAÇ EDİLDİ

Öte yandan, Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) alınan bilgiye göre, 2018 yılında Afyonkarahisar'daki 5 firma tarafından yurt dışına yaklaşık 136 bin ton lokum ihracatı yapılarak, 600 bin dolar gelir elde edildi.

Tesiste üretilen lokumlardan görüntüler;

Kaynak: AA