AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değilmiş gibi gösterdiler - Haberler Ekonomi
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AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değilmiş gibi gösterdiler

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Fransız haber ajansı AFP, Türk SİHA'larına sahip olan ülkelerle ilgili olarak servis ettiği haberinde büyük bir skandala imza attı. Ajans tarafından hazırlanan haritada İstanbul'un Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değilmiş gibi gösterdi.

Paris merkezli AFP haber ajansı, dünya genelinde Türkiye'nin SİHA'larına olan ilgiyi gündeme getirdi. Kazakistan'dan Angola'ya, Polonya'dan Fas'a kadar birçok ülkenin SİHA'ları kullandığı, satın aldığı veya bunlara ilgi gösterdiği belirtildi.

SİHA'lara ilişkin söz konusu ülkelere bir harita üzerinde yer verilirken, skandal ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

"Türk SİHA'larına talep" başlıklı haritada, "İstanbul'un Avrupa Yakası ile Trakya bölgesi, Türkiye'ye ait değilmiş gibi" gösterildi. Harita üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonu, yoğun tepkilere neden oldu.

AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değilmiş gibi gösterdiler

Fransa ve Yunanistan, son dönemde yaptıkları anlaşmalarla öne çıkıyor. 3 milyar dolarlık savunma anlaşmasına imza atılırken, üçüncü bir ülkenin saldırması halinde Fransa ve Yunanistan askeri iş birliği yapacak:

"Atina yönetimi ayrıca, Paris'ten 3 fırkateyn alacağını duyurmuş, 18 Rafale savaş uçağına ek olarak 6 uçak için daha sipariş vermişti."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)
Eğrioturdoğrukonuş:Bizim muhalefete göre Avrupa da Basın Özgürlüğü var onlar çok adil çok çağdaş çok demokratik. Hep doğruyu yazarlar. gördünüzmü bütün dünya da basın sadece kendi ülke çıkarlarına yönelik yayın yaptığını. Bizde öyle mi? Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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