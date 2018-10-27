Afjet Afyonspor-Gazişehir Gaziantep Maçının Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep'e 4-1 mağlup olan Afjet Afyonspor'un Teknik Sorumlusu Sebahattin Akgül, "Maalesef de 4-1 kaybettik. Çok üzgünüz. Bundan sonraki maçlarımızda inşallah telafi etmek için çok çalışacağız. Başka yolu yok." dedi

Akgül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, böyle mağlubiyetlerden sonra maalesef insanın burada ne konuşacağını şaşırdığını söyledi.

Maçın ilk yarısında çok kötü oynadıklarını dile getiren Akgül, şöyle konuştu:

"Yani istediğimiz oyunu oynayamadık. Ama ikinci yarı baskılı, istekli ve arzulu oynadık. Golü de erken bulduk. Hemen arkasında ikinci golü beklerken maalesef olmadı. Rakipte boş takım değil, iyi bir takım ve iyide golcüleri var. Dolayısıyla boşlukları iyi değerlendirdiler. Maalesef de 4-1 kaybettik. Çok üzgünüz. Bundan sonraki maçlarımızda inşallah telafi etmek için çok çalışacağız. Başka yolu yok."

-"Biraz sıkıntı yaşadık"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise çok ihtiyacı oldukları bir galibiyeti kazandıklarını vurguladı.

Bütün oyuncularını kutlayan Altıparmak, "Maçtan önce hemen hemen maçın nasıl geçeceğini oyuncularımıza anlatmıştık. Geçen hafta deplasmanda iyi oynamasına rağmen mağlup olmuş, çok istekli ve canlı bir takıma karşı oynayacaktık. Böyle bir takıma karşı yapılacak tek şey topa sahip olmaktı. Maçı iki devre oynadık diyebilirim. İlk devre oynadığımız oyun gerçekten çok mükemmeldi. Maçın ilk 45 dakikasının başından sonuna kadar hep top bizdeydi. İstediğimiz gibi yönlendirdik. 2-0 önde bitirdik. Belki daha da farklı olabilirdi. Devre arası ikinci yarı ilk 15 dakika baskı yapacaklarını söylemiştim. Bunun için de zaten topun bizde kalması gerekiyordu. Ama futbolda böyle can havliyle son saldırışını yaptı rakibimiz. Açıkça biraz sıkıntı yaşadık. Oyundan düşen oyuncularımız oldu." diye konuştu.

-"Takımda bir sistemden bir sisteme geçildi"

Altıparmak, yaptıkları oyuncu değişiklikleriyle maçın sonlarına doğru tekrar oyunun hakimiyetini ele geçirdiklerini kaydetti.

'İki tane çok iyi kontrayla kazandık' diyen Altıparmak, şöyle devam etti:

"Çok hak ettiğimiz bir galibiyetti. Maçın büyük bir bölümünü topa sahip olarak ve hükmederek oynadık. Bunu daha da fazlalaştıracağız. Ama bugün çok fazla ihtiyacımız olan bir galibiyet vardı. Galibiyetimizi aldık. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Geçen haftada bu kadar pozisyonumuz vardı ama değerlendirememiştik. İnşallah iyi yoldayız. Daha da iyi olacağız. Tabi takımda bir sistemden bir sisteme geçildi. Özellikle ilk yarıda oynanan oyundan, ikinci yarıda da mücadeleden memnunum. En önemlisi de galip gelmekti. Bütün futbolcularımı tebrik ediyorum. Bizi seven herkese armağan ediyorum."