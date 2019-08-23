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ADÜ'lü Berkay, milli takıma davet edildi

12 Eylül tarihlerinde Aksaray'a davet edildi.

23.08.2019 11:54
ADÜ'lü Berkay, milli takıma davet edildi

12 Eylül tarihlerinde Aksaray'a davet edildi.


Lise birinci sınıfta engelli basketbol kulübü ile tanışarak spor hayatının başladığını, U22 Genç Milli Takım aday kadrosuna davet edilmesiyle de resmi olarak milli formayı giyme şansı yakaladığını ifade eden 19 yaşındaki Berkay Uslu, formasında ADÜ'nün armasını taşımaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti.


Berkay Uslu, "Bundan sonraki hedefim, hem takımımı, hem ilimi milli takım seviyesinde en iyi şekilde temsil ederek, milli forma ile ülkem için başarılar elde etmek. Aydın Adnan Menderes Üniversitesindeki eğitim hayatımda da başarılı olarak okulumu temsil etmenin bilinci ile çalışmalarıma ara vermeden devam edeceğim" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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