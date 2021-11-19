ADM Elektrik, yeni Ar-Ge merkeziyle sektöre katkı sağlayacak

Teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmalarını sürdüren ADM Elektrik, yeni Ar-Ge Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Enerji sektöründe operasyonel verimlilik ve kesintisiz enerji sağlamak adına teknoloji odaklı çalışmaların yürütüleceği bir üs olacak merkez, elektrik dağıtım sektörünün gelişimine de katkı sağlayacak.

ADM Elektrik Ar-Ge Merkezi ile elektrik şebekesi operasyonlarının kalitesini artırmak istediklerini ifade eden ADM Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, "Bunu sağlamak adına teknik araştırma ve uygulama projelerini kısa vadede gerçekleştirmek istiyoruz. Yeni Ar-Ge merkezimize elektrik dağıtım operasyonlarımızdaki hizmet kalitesini daha da ileriye taşıyacak, enerji arzına ve kesintisizliğine odaklanan projeler geliştirilmesini destekleyeceğiz. Bu projeleri hayata geçirmek üzere öncelikle veri analitiği, raporlama ve ön kestirimci bakım projelerine odaklanacağız. Uzun vadedeki hedefimiz ise hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara sunmak üzere enerji izleme, değerlendirme ve kontrolüne yönelik yazılım ve donanımlar geliştirerek, sektörde teknik danışmanlık verecek düzeye gelmek. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için dünyadaki ve Türkiye'deki sektörel gelişmeleri yakından takip etmek çok kritik. Ar-Ge Merkezimiz yeni trendleri, teknolojileri izlemek ve daha önemlisi bu gelişmelerin bir parçası, doğrudan üreticisi olmak üzere bizler için bir zemin sunacak. Bu noktada Ar-Ge Merkezimiz bizler için çok değerli bir fırsat sunacak" dedi.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Üniversite İş Birliği

ADM Elektrik, son olarak Pamukkale Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Ar-Ge çalışmaları için iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokoller ile üniversite öğrencilerinin Ar-Ge faaliyetlerini takip etmesi, sektöre dair danışmanlık alması ve projeleri için uygulama alanı bulmaları mümkün olacak. Bayramoğlu, üniversiteler ile işbirliği yaparak gençlerin enerjisinden ve yenilikçi bakış açısından faydalanmanın, Ar-Ge çalışmalarının daha üst seviyelere çıkarılması noktasında önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

10 Milyon TL Değerinde 14 Proje

10 yılı aşkın süredir hayata geçirilmeye başlanan Ar-Ge çalışmalarıyla EPDK tarafından bütçesi onaylanan 10 milyon TL değerinde 14 projeyi sürdürdüklerini belirten Bayramoğlu, bu projelerle beraber ulusal ve uluslararası birçok önemli firma ile de işbirliği yaptıklarını belirtti. Geliştirdikleri projeler ile sadece yurt içinde değil yurt dışında da enerji sektörüne yön verecek ve ses getirecek çalışmalara imza atmayı hedeflediklerinin altını çizen Bayramoğlu, şirket olarak Ar-Ge çalışmalarına verdikleri önemi arttırarak devam ettireceklerini dile getirdi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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