Binbir emekle hayat bulan "70 Çizgi", Türkiye'deki ünlü iş insanlarının yaşamlarını okuyucularla buluşturuyor
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Binbir emekle hayat bulan "70 Çizgi", Türkiye'deki ünlü iş insanlarının yaşamlarını okuyucularla buluşturuyor

Binbir emekle hayat bulan '70 Çizgi', Türkiye'deki ünlü iş insanlarının yaşamlarını okuyucularla buluşturuyor
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Bosslife Media Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Taşdemir'in kaleme aldığı, Fotoğraf Sanatçısı Murat Arık'ın çektiği siyah beyaz portre fotoğraflarla hayat bulan "70 Çizgi", Türkiye'nin geçmişten günümüze iş hayatına ışık tutuyor. Abdullah Kiğılı'dan Faruk Süren'e kadar pek çok ünlü ismin biyografisinin yer aldığı kitabın adındaki 'çizgi' yaşanmışlıkları ve hayat izlerini ifade ediyor.

Türkiye'de ilk kez iş dünyasına iz bırakan ve nesiller sonra bile konuşulmaya devam edecek isimler, '70 Çizgi' kitabında bir araya geldi. Kitap için Gaziantep, Denizli, İzmir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Ankara ve Bursa olmak üzere 20 şehir gezildi, 18 bin kilometre yol yapıldı.

İŞ İNSANLARININ HİKAYELEŞTİRİLMİŞ BİYOGRAFİLERİ YER ALIYOR

Çekimlerin 90 gün sürdüğü kitapta, Abdullah Kiğılı, Faruk Süren, Şükrü Avşar, Mehmet Büyükekşi, Erkan Güral, Gamze Cizreli gibi kendi alanlarında önemli başarılara imza atmış iş insanlarının hikayeleştirilmiş biyografileri ve ilk defa okuyucuya sunulan siyah beyaz portreleri yer alıyor.

Binbir emekle hayat bulan '70 Çizgi', Türkiye'deki ünlü iş insanlarının yaşamlarını okuyucularla buluşturuyor

"AMACIMIZ İŞ DÜNYASINA BİR ANI BIRAKMAKTI"

Bosslife Media Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Taşdemir, kitabın çıkış noktası hakkında ise şu açıklamalarda bulundu:

"İş dünyasına dair bu zamana kadar birçok proje üretildi. Bizim kitabın diğer mimarı fotoğraf sanatçısı Murat Arık ile yola çıkış amacımız, iş dünyasına farklı sektörlerden damga vurmuş isimleri tek bir kitapta toplamak, onları siyah beyaz karelerle ölümsüzleştirmek ve Türkiye iş dünyasına bir anı bırakmaktı. Okuyucular bir yandan isimlerin, bugünlere nasıl geldiklerini öğrenirken bir yandan siyah beyaz portrelerden o isimlerin yüzlerindeki detaylara, sessiz imgelere, yaşanmışlıklara şahit olacaklar."

'ÇİZGİ' YAŞANMIŞLIKLARI İFADE EDİYOR

"70 Çizgi" projesindeki "çizgi" isminin, yaşanmışlıkları, hayatın izlerini ifade ettiğini belirten Taşdemir, iş dünyasına yıllarca emek vermiş kişilerin başarı hikayelerini dinlemenin kendilerini beslediğini ve bu kitabın herkese ilham olacağını da sözlerine ekliyor. İsteyenler aynı zamanda YouTube'da Bosslife TV kanalı üzerinden kitaptaki isimlerin röportajlarını da izleyebilirler.

- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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