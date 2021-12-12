Adıyaman FKSarıyer: 1-0

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman FK, kendi sahasında Sarıyer'i 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Son haftalarda çıkışını sürdüren Adıyaman FK, Atatürk Stadyumunda rakibi Sarıyer'i ağırladı. Enver Aydın'ın yönettiği maçın ilk yarısında her iki takım vasat bir futbol sergiledi. Maçın ilk yarısında gol gelmeyince ilk 45 dakika 0-0 bitti.

İkinci yarıda misafir takım Sarıyer'in iki topu direkten döndü. Adıyaman FK'nın kullandığı korner sonrasında dönen topa ceza sahasının dışından gelişi güzel vuran Hakan Olkan 59. Dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılıklı atakların olduğu maçta başka gol olmayınca ev sahibi takım kendi sahasından 1-0 galip ayrıldı. Adıyaman FK ligde puanını 13'e yükselterek bir üst sıraya çıktı. - ADIYAMAN