U14 Kılıç Açık Turnuvası düzenlendi
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U14 Kılıç Açık Turnuvası düzenlendi

05.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:03

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından U14 Kılıç Açık Eskrim Turnuvası düzenlendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından U14 Kılıç Açık Eskrim Turnuvası düzenlendi.

Gölbaşı Spor Salonunda düzenlenen turnuvanın birinci gününde U14 Kızlar Kılıç kategorisindeki karşılaşmalar sonucunda, Düzbağ Gençlik Spor Kulübü sporcuları Ayşe Suna Gezginci altın, Hilal Azra Öztürk gümüş, Fatma Güleryüz ve Yavuz İlköğretim Okulu Spor Kulübünden Ecem Sena Doğan bronz madalya kazandı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını, Gölbaşı İlçe Spor Müdür Vekili Metehan Adıgüzel takdim etti.

Turnuva, yarın U14 Erkekler Kılıç kategorisinde oynanacak maçların ardından sona erecek.

U14 Kılıç Açık Turnuvası düzenlendi
U14 Kılıç Açık Turnuvası düzenlendi
U14 Kılıç Açık Turnuvası düzenlendi
U14 Kılıç Açık Turnuvası düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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