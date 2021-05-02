Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti

Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Cevher Erdem'in kulüp başkanı olduğu Adıyaman 1954 Spor, 3. Lig'den 2. Lig'e yükseldi. Şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak Türk futbol tarihine geçen Cevher Erdem, "Her şey son dakikada oldu. Hüzünlü bir sevinç var, mutluluk var. Ben son dakika artık soyunma odasına gittim ağlamaya başladım. 'Bitti' dedim her şey. Allah'a şükür Kozan bizi sevindirdi. Şampiyonluk biraz daha zor oldu. Şu an ayaklarım titriyor. Şampiyon olduk ama inanılmaz derecede hüzünlendim" ifadelerini kullandı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda Karbel Karaköprü Belediyespor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Adıyaman 1954 Spor, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle şampiyon oldu.

Adıyaman 1954 Spor'un kadın başkanı Cevher Erdem ise futbol tarihinde Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı oldu.

Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti

"AĞLAMAYA BAŞLADIM"

Maç sonrası gazetecilere kısa bir değerlendirmede bulunan Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Cevher Erdem, "Her şey son dakikada oldu. Hüzünlü bir sevinç var, mutluluk var. Ben son dakika artık soyunma odasına gittim ağlamaya başladım. 'Bitti' dedim her şey. Allah'a şükür Kozan bizi sevindirdi. Şampiyonluk biraz daha zor oldu. Şu an ayaklarım titriyor. Şampiyon olduk ama inanılmaz derecede hüzünlendim" ifadelerini kullandı.

Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, 'Lan şerefsiz' diye bağırdıktan sonra yayından atıldı
Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı
Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı büyük beğeni topladı
Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı büyük beğeni topladı
Erman Toroğlu: Beşiktaş'a karşı orta alanı böyle açarsan senin ananı ağlatır
Erman Toroğlu: Beşiktaş'a karşı orta alanı böyle açarsan senin ananı ağlatır
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Engin Özkoç Mustafa Şentop Antonio Guterres
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 13:06:00. #1.14#

title