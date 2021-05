Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti

Cevher Erdem'in kulüp başkanı olduğu Adıyaman 1954 Spor, 3. Lig'den 2. Lig'e yükseldi. Şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak Türk futbol tarihine geçen Cevher Erdem, "Her şey son dakikada oldu. Hüzünlü bir sevinç var, mutluluk var. Ben son dakika artık soyunma odasına gittim ağlamaya başladım. 'Bitti' dedim her şey. Allah'a şükür Kozan bizi sevindirdi. Şampiyonluk biraz daha zor oldu. Şu an ayaklarım titriyor. Şampiyon olduk ama inanılmaz derecede hüzünlendim" ifadelerini kullandı.