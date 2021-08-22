Adının F.Bahçe ile anılması yetti! 23 maçtır suskun olan Dembele, 20 dakikada 2 gol attı

Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Lyon'un forveti Moussa Dembele, Lyon'un Clermont ile oynadığı lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. 23 maçtır gole hasret olan Dembele, ilk 20 dakikada 2 gol birden kaydetti. Bu performans sonrası Dembele ile ilgili nasıl bir süreç yaşanacağı merak konusu oldu.