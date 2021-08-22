Adının F.Bahçe ile anılması yetti! 23 maçtır suskun olan Dembele, 20 dakikada 2 gol attı
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Adının F.Bahçe ile anılması yetti! 23 maçtır suskun olan Dembele, 20 dakikada 2 gol attı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Lyon'un forveti Moussa Dembele, Lyon'un Clermont ile oynadığı lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. 23 maçtır gole hasret olan Dembele, ilk 20 dakikada 2 gol birden kaydetti. Bu performans sonrası Dembele ile ilgili nasıl bir süreç yaşanacağı merak konusu oldu.

Sarı-Lacivertliler için şu sıralar sıkça yazılan Moussa Dembele, gol orucunu bozdu. 23 maçtır gole hasret kalan 26 yaşındaki forvet, Lyon'un Clermont ile oynadığı karşılaşmada 20 dakikada iki gol birden kaydetti.

Adının F.Bahçe ile anılması yetti! 23 maçtır suskun olan Dembele, 20 dakikada 2 gol kaydetti

SAHANIN YILDIZI

İlk yarısı 3-1 biten karşılaşmada Dembele, 45 dakikanın yıldızıydı. 5 ve 21'de sahneye çıkan Dembele, attığı goller dışında takımını hücumda tutması, rakip savunmayı yıpratmasıyla oldukça dikkat çekti. Dembele'nin bu performansından sonra gönderilip gönderilmeyeceği merak konusu oldu.

Adının F.Bahçe ile anılması yetti! 23 maçtır suskun olan Dembele, 20 dakikada 2 gol attı
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Adının F.Bahçe ile anılması yetti! 23 maçtır suskun olan Dembele, 20 dakikada 2 gol attı - Haberler Spor
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