Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı
Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan, Instagram hesabının hikayeler bölümünden 'Aslan Kral' paylaşımında bulundu. Arda Turan, bu paylaşımıyla sarı kırmızılı kulübe transfer olacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.
Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öperek aradaki buzları eriten Arda Turan'ın, yuvaya geri döneceği iddia edilmişti. Tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından söz konusu iddiaları güçlendiren bir paylaşım yaptı.
'ASLAN KRAL' PAYLAŞIMI
Devre arasında Galatasaray'a transfer olması beklenen Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı 'Aslan Kral' paylaşımıyla bu iddiaları güçlendirdi.
İKİLİ ARASINDAKİ BUZLAR ERİDİ
EURO 2016'da milli takım kampında Fatih Terim ile sorun yaşayan Arda Turan, bu sezon oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında tecrübeli teknik adamla aralarındaki buzları eritmişti. Terim de maçtan sonraki basın toplantısında ''Bu Arda insanın kalbine de girer, gönlüne de girer'' demişti.
Haber Videosu: Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı
-
Gözlerim kanıyordurCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ocak ayına az kaldı ardam neredeCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Hangi Galatasaraylı bu oyuncunun geri dönmesini ister ki. Başak şehirde bile kadro alamamış bir oyuncunun dönüşü tam bir facia olur. çöp transferler arasında yer alır.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
hayırrrrrr gelmeeeeeeeeeeeee lütden :(((((((Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Arda geri döndü kudurun kamillerCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
üç beş milyon kazandırıyorlar sonra yaşlanınca gelip takımdan o parayı geri alıp jubile yapıyorlar oh valla bunlar işi bulmuş. Fatih Terim İstifa. . .Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
-
Akilli yönetici bu futbol sahtekarini almaz.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
-
aman bu yalakayi almayin alirlarsa terim yalakasi istiyordur ama sayin baskan taraftarin tepkisini bilmektedirCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
-
Bunu hala takımda isteyen Galatasaraylı var mı ?! GS''nin bi ağırlığı olmalı saçma sapan olaylara karışan, yurt dışı transferi bile şaibeli olan birini niye isteyelim. Arda''nın adı Emre gibi GS ile anılmasın artıkCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır