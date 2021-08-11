Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Shaqiri, Lyon forması giymeye hazırlanıyor
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Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Shaqiri, Lyon forması giymeye hazırlanıyor

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Shaqiri, Lyon forması giymeye hazırlanıyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Xherdan Shaqiri, Lyon'a transfer olmaya çok yakın. 29 yaşındaki futbolcu için Liverpool 8 milyon euro isterken Fransız ekibi 6 milyon euro teklif etti. Tarafların kısa süre içerisinde orta yolu bulması bekleniyor.

Yeni sezonda Liverpool'da forma giymeyeceğini belirten xherdan Shaqiri için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu iddia ediliyordu. İsviçreli yıldızın transferinde Lyon'un mutlu sona çok yakın olduğu öğrenildi.

KISA SÜRE İÇİNDE TRANSFERİN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Sporx'in haberine göre; Fransız ekibi Lyon, 29 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli futbolcu için devreye girdi. Lyon, Xherdan Shaqiri için Liverpool'a 6 milyon euro teklif etti. İngiliz ekibi 8 milyon euro istiyor. Kısa bir süre içerisinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

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Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Shaqiri, Lyon forması giymeye hazırlanıyor - Haberler Spor
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