Adem Yavuz kimdir? Milli jimnastikçi Adem Yavuz kaç yaşında, boy kaç, nereli?
Jimnastik takımımızın önemli isimlerinden Adem Yavuz başarılı performansıyla ilgi odağı oldu. Olimpiyatlarda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken başarılı Jimnastikçi hakkında Milli Jimnastikçi Adem Yavuz kaç yaşında, boy kaç, nereli ve Adem Yavuz kimdir gibi konular merak edildi.
2020 Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla göz dolduran Adem Yavuz, hem ülkemizde hem de dünya genelinde ilgi odağı oldu. Peki, Milli Jimnastikçi Adem Yavuz kaç yaşında, boy kaç, nereli? Adem Yavuz kimdir?
ADEM YAVUZ KİMDİR?
Doğum tarihi: 21 Şubat 1999
Kaç yaşında: 22yaşında
Nereli: İskenderiye, Mısır
Adem Asil, Mısır doğumlu bir Türk erkek artistik jimnastikçi ve milli takımın bir parçası. Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Erkek Artistik Cimnastik Şampiyonasına katıldı ve takım etkinliğinde gümüş madalya kazandı. Abdelrahman Elgamal, 21 Şubat 1999'da Mısır'ın İskenderiye kentinde doğdu.