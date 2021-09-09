Adem Ljajic'ten Beşiktaşlı yöneticileri çıldırtan talep! Takımdan ayrılmak için 3 milyon euro istedi

Beşiktaş'ın yolları ayırmak için büyük uğraş verdiği Adem Ljajic'in kulüpten talebi şaşkınlık yarattı. Sırp futbolcu, sözleşmesini feshetmek için 3 milyon euro isterken siyah-beyazlı kulüp bu talebi kabul etmedi. 29 yaşındaki futbolcunun Ocak ayında da takımdan ayrılmayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın transferin son günü sözleşmesini feshetmek istediği Adem Ljajic, 3 milyon euro isteyince siyah-beyazlı yönetim sinirden çıldırdı. Sırp futbolcu bu talebi kabul görmeyince 1 yıllık sözleşmesi bitene kadar kulüpte kalmaya karar verdi.

SÖZLEŞMESİNE SADIK KALACAK

Sporx'in haberine göre; Transferin son gününde Adem Ljajic ile görüşen ve 600 bin euro ödeyerek sözleşmeden çıkmak isteyen Beşiktaş'ın bu teklifi kabul edilmedi. Beşiktaş'tan bonuslarla beraber toplam 4.2 milyon euro kazanan Adem Ljajic, siyah-beyazlı yönetimden sözleşme feshi için 3 milyon euro talep etti. Sözleşmesinde yazan 3 milyon euroluk garanti ücretin ödenmesi halinde sözleşmesini feshedeceğini ileten Adem Ljajic, Ocak ayında da takımdan ayrılmayacağını ve sözleşmesine sadık kalacağını ifade etti.