Adem Ljajic'ten Beşiktaşlı yöneticileri çıldırtan talep! Takımdan ayrılmak için 3 milyon euro istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adem Ljajic'ten Beşiktaşlı yöneticileri çıldırtan talep! Takımdan ayrılmak için 3 milyon euro istedi

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın yolları ayırmak için büyük uğraş verdiği Adem Ljajic'in kulüpten talebi şaşkınlık yarattı. Sırp futbolcu, sözleşmesini feshetmek için 3 milyon euro isterken siyah-beyazlı kulüp bu talebi kabul etmedi. 29 yaşındaki futbolcunun Ocak ayında da takımdan ayrılmayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın transferin son günü sözleşmesini feshetmek istediği Adem Ljajic, 3 milyon euro isteyince siyah-beyazlı yönetim sinirden çıldırdı. Sırp futbolcu bu talebi kabul görmeyince 1 yıllık sözleşmesi bitene kadar kulüpte kalmaya karar verdi.

SÖZLEŞMESİNE SADIK KALACAK

Sporx'in haberine göre; Transferin son gününde Adem Ljajic ile görüşen ve 600 bin euro ödeyerek sözleşmeden çıkmak isteyen Beşiktaş'ın bu teklifi kabul edilmedi. Beşiktaş'tan bonuslarla beraber toplam 4.2 milyon euro kazanan Adem Ljajic, siyah-beyazlı yönetimden sözleşme feshi için 3 milyon euro talep etti. Sözleşmesinde yazan 3 milyon euroluk garanti ücretin ödenmesi halinde sözleşmesini feshedeceğini ileten Adem Ljajic, Ocak ayında da takımdan ayrılmayacağını ve sözleşmesine sadık kalacağını ifade etti.

Adem Ljajic'ten Beşiktaşlı yöneticileri çıldırtan talep! Takımdan ayrılmak için 3 milyon euro istedi
Transferler sonrası zirvede dengeler değişti! İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları
Transferler sonrası zirvede dengeler değişti! İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları
Yeni Mehmet Aurelio! Beşiktaş'ın Brezliyalı yıldızı Josef, Milli Takım'da oynamaya hazır
Yeni Mehmet Aurelio! Beşiktaş'ın Brezliyalı yıldızı Josef, Milli Takım'da oynamaya hazır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Ferhan Şensoy Kaan Yıldırım
Spor Diego Şenol Güneş Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adem Ljajic'ten Beşiktaşlı yöneticileri çıldırtan talep! Takımdan ayrılmak için 3 milyon euro istedi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 19:53:59. #1.16#

title