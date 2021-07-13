SPOR Adem Asil: Tokyo'da madalyayı zorlayacağım
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SPOR Adem Asil: Tokyo'da madalyayı zorlayacağım

SPOR Adem Asil: Tokyo'da madalyayı zorlayacağım
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Adem Asil: Tokyo'da madalyayı zorlayacağımMustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi artistik cimnastikte temsil edecek 5 sporcudan biri olan Adem Asil, madalya almak için yarışacağını vurguladı.

SPOR Adem Asil: Tokyo'da madalyayı zorlayacağım

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA) -

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi artistik cimnastikte temsil edecek 5 sporcudan biri olan Adem Asil, madalya almak için yarışacağını vurguladı. Abdelrahman Elgamal olan ismini Adem Asil olarak değiştiren Mısır asıllı Türk cimnastikçi, "Mısır'daki antrenörüm Türkiye'ye gelip beni davet edince ben de buraya geldim. Burada beni test ettiler ve 'Tamam, bize katılabilirsin' dediler. Ben de ailemle görüşüp Türkiye'ye geldim. Mısır ve Türkiye çok farklı değil. O yüzden değişik hissetmedim" dedi.

Olimpiyatlarda genel tasnifte 6 alette yarışacağını belirten 22 yaşındaki milli cimnastikçi Adem Asil, "Bir kaç alette kendimi daha iyi hissediyorum. Madalya almak için onlarda kendimi zorlayacağım. Yer, halka, atlama ve barfikste zorlayacağım inşallah. Madalya şansım çok büyük onlarda" diye konuştu. Türk halkını sevdiğini ifade eden Adem, "Onlar da beni seviyor. Başarılı olursan herkes seni seviyor. Tüm destekleyenlere gerçekten teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

MOTİVASYONUM ARTTI

Hırvatistan'daki Dünya Challenge Kupası'nda aldığı 2 bronz, 1 de gümüş madalyanın kendisine özgüven verdiğini ifade eden Adem, "Motivasyonum arttı. Yavaş yavaş hedeflerime yaklaşıyorum. Olimpiyatta inşallah daha iyi olacağım. Buna inanıyorum. Sadece ben değil hepimiz daha iyi olacağız. Şu an her şey yolunda ve iyi gidiyor. Antrenmanlar da güzel gidiyor. Konsantre oluyoruz her zaman. Olimpiyatta inşallah güzel haberler vereceğiz size" şeklinde konuştu.

SPOR Adem Asil: Tokyo'da madalyayı zorlayacağım
SPOR Adem Asil: Tokyo'da madalyayı zorlayacağım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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