Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım Koronavirüs salgınıyla mücadele için ihtiyacı olan insanlara bağış yapmadığı konusunda eleştirilerin hedefi olan Emmanuel Adebayor, bu eleştirilere ilginç bir yanıt verdi. Togolo yıldız, Togo'ya virüsü kendisinin getirmediğini ve bu nedenle bağış yapmayacağını söyledi.

Dünyaca ünlü forvet Emmanuel Adebayor, koronavirüs pandemisi ile mücadele için ihtiyacı olan insanlara bağış yapmadığı konusunda eleştirilerin hedefi olurken, yıldız isim bu haberlere ilginç bir yanıt verdi.

Birçok futbolcu, dünyayı etkisi altına alan salgınla başa çıkabilmek için ülkelerindeki yardıma muhtaç insanlara destek olmak için bağışlarda bulunuyor.

Ancak bir dönem Arsenal, Manchester City ve Tottenham gibi takımların formasını giyen Adebayor, bu konuda herkesi şaşkına çeviren bir tavır sergiliyor.

"TOGO'YA VİRÜSÜ BEN GETİRMEDİM"

Bağış yapmadığı için eleştirilmesi hakkında yorum yapan Adebayor, "Bağış yapmadığımı söyleyenler için net olacağım, bağış yapmıyorum. Çok basit. Togo'ya virüsü ben getirmedim. Ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum, ne yemek istiyorsam onu yiyorum ve en önemli olan bu" dedi.

"DROGBA YA DA ETO'O DEĞİLİM"

Kendisinin Didier Drogba ve Samuel Eto'o ile karşılaştırılmasına değinen Adebayor, "Ne yazık ki Didier Drogba değilim, Samuel Eto'o da değilim. Ben Emmanuel Adebayor ve her zaman yapmak istediğimi yapacağım" ifadelerini kullandı.

2017'de Medipol Başakşehir'e transfer olan Adebayor, 2019'da Kayserispor'a transfer olmuştu. Son olarak Paraguay ekiplerinden Club Olimpia'da forma giyen Togolu golcü, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından ülkesine dönmüş ve Benin'de karantinaya alınmıştı.