Adanaspor'u 5-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, kupada tur atladı
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Adanaspor'u 5-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, kupada tur atladı

16.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:28
Adanaspor'u 5-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, kupada tur atladı

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u 5-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Alanyaspor, TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Alanyaspor, farklı kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. ile 69. dakikalarda Mustafa Pektemek, 17. dakikada Fatih Aksoy, 85. dakikada Umut Güneş ve 90+1. dakikada Bareiro attı. Adanaspor'un tek sayısını ise 25. dakikada Umut Güneş Roni kaydetti.

Alanyaspor, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı.

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