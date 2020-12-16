Adanaspor'u 5-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, kupada tur atladı

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u 5-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.