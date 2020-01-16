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Adanaspor, Göztepe'den Hakan Çinemre'yi sezon sonuna kadar kiraladı

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Göztepe'nin defans oyuncusu Hakan Çinemre'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

16.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:30
Adanaspor, Göztepe'den Hakan Çinemre'yi sezon sonuna kadar kiraladı

TFF 1. Lig ekibi , Göztepe'nin defans oyuncusu 'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Bayram Akgül, İstanbul'da bir araya geldiği Hakan Çinemre ile anlaşma sağladı.

Sezon sonuna kadar kiralanan Hakan'ın sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kaynak: AA
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