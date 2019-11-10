Adanaspor: 2-0

STAT: AktepeHAKEMLER: Emre Malok, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan ÇalışırKEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 74 Uğur Utlu), Cem Ekinci (Dk. 82 Sertaç Çam), Madinda, Mendy, Kone (Dk.

10.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:29
Adanaspor: 2-0

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Emre Malok, Erkan Akbulut, ÇÇalışır

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir , Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, (Dk. 74 Uğur Utlu), Cem Ekinci (Dk. 82 Sertaç Çam), Madinda, Mendy, Kone (Dk. 80 Abdulkadir Kuzey)ADANASPOR: Karacic, Marvin Sinan Büyüksakarya, Veli Kızılkaya, Özgür Özdemir, Renan Diniz (Dk. 46 Özkan Taştemur), Okan Adil Kurt (Dk. 73 Eren Keleş), Kağan Söylemezgiller (Dk. 46 Abdulkadir Özdemir), Ahmet Dereli, Furkan Özçal, Roni, Utku ŞenGOLLER: Dk. 28 Mendy, Dk. 38 Burak Aydın (Keçiörengücü)KIRMIZI KART: Dk. 71 Utku Şen (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Roni, Okan Adil Kurt (Adanaspor)

TFF 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Keçiörengücü, sahasında Adanaspor'u 2-0 yendi.


Kaynak: DHA
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