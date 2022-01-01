Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 3 jokey attan düştü (2)

SİNCAN, ANKARA (DHA) - TJK: EMRAH SİNCAN KONTROL AMAÇLI HASTANEDE

Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan açıklamada, Adana Yeşiloba Hipodromu'nda günün 6'ncı koşusunda 'Maiden' yarışında attan düşen jokey Emrah Sincan'ın kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği, jokey Mücahit Bayır ile apranti Nizamettin Demir'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jokeyler ile safkanların ilgililerine 'geçmiş olsun' dileğinde bulunuldu.

Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir - Son Dakika Haberleri

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