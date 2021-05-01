Adana Valiliğinden Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçı taraftar yoğunluğu açıklaması Açıklaması
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Adana Valiliğinden Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçı taraftar yoğunluğu açıklaması Açıklaması

Adana Valiliğinden Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçı taraftar yoğunluğu açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Spor

Adana Valiliği, Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçı sırasında tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan kişiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.

Adana Valiliği, Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçı sırasında tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan kişiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, karşılaşma sırasında stadyumda ve çevresinde görülen taraftar yoğunluğuna dair bazı sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Maç başlamadan önce stadyuma girmeye çalışan veya civarında bulunan kişiler uzaklaştırılmış, Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği görevliler ve kişiler dışında stadyuma kimse alınmamıştır. Kovid-19 ile mücadele sürecinin yaşandığı bu dönemde tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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