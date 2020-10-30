Adana Ticaret Borsası
30.10.2020 14:17 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:20
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 12,70 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 12,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Patates
|Kg
|0,87
|0,93
|Mısır
|Kg
|1,31
|1,74
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,20
|4,20
|Ayçiçeği
|Kg
|3,30
|3,62
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|12,60
|12,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt
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