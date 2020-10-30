Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 12,70 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 12,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: