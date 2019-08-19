Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,30 liradan satıldı.
19.08.2019 16:18
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|1,12
|1,22
|Mısır
|Kg
|1,17
|1,27
| Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|2,32
|2,45
|Karpuz
|Kg
|0,20
|0,30
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,20
|8,30
Kaynak: AA