19.08.2019 16:18

Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 1,12 1,22 Mısır Kg 1,17 1,27 Ayçiçeği (Yağlık)

Kg 2,32 2,45 Karpuz Kg 0,20 0,30 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,20 8,30

Kaynak: AA