Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler

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Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

AA, Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Cuma günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Cuma günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri ve koordinasyonla başlayan antrenman, taktik çalışmayla son buldu.

Mavi-lacivertli oyuncular, antrenmandan sonra orta saha oyuncusu Sinan Kurt'un doğum gününü kutladı. Takım arkadaşları tarafından kafasına un ve yumurta atılarak Brezilya usulü kutlama yapılan Sinan Kurt, keyifli dakikalar yaşadı.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Mart, Spor, Haberler

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