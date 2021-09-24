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Adana Demirspor, yarın Gaziantep'i konuk edecek

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Adana Demirspor, yarın Gaziantep'i konuk edecek

Adana Demirspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gaziantep'i ağırlayacak.

GAZİANTEP (AA) - Adana Demirspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gaziantep'i ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 6 puan ve averajla 13'üncü sırada bulunan Adana Demirspor, 8 puanlı rakibi Gaziantep karşısında galibiyet arayacak.

Akdeniz ekibinde Younes Belhanda ve David Akintola sakatlıkları nedeniyle Gaziantep karşısında forma giyemeyecek.

Bu sezonki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek elde eden mavi-lacivertlilerin, 3 beraberlik ve 2 de mağlubiyeti bulunuyor.

AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri
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