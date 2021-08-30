Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu! Murat Sancak bizzat anlaşmayı doğruladı

Samet Aybaba'yla yolları ayıran Adana Demirspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'yla anlaştıklarını duyurdu. Kariyerinde önemli takımlar olan Montella, İtalya'nın güçlü ekipleri Roma, Milan ve Fiorentina'nın yanı sıra La Liga'da da Sevilla'nın teknik direktörlüğünü yaptı.