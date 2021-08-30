Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu! Murat Sancak bizzat anlaşmayı doğruladı
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Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu! Murat Sancak bizzat anlaşmayı doğruladı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Samet Aybaba'yla yolları ayıran Adana Demirspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'yla anlaştıklarını duyurdu. Kariyerinde önemli takımlar olan Montella, İtalya'nın güçlü ekipleri Roma, Milan ve Fiorentina'nın yanı sıra La Liga'da da Sevilla'nın teknik direktörlüğünü yaptı.

Sezona bomba transferlerle giren ancak Süper Lig'de oynadığı 3 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba'yla yollar ayrılmıştı. Başkan Murat Sancak, takımın başına geçecek yeni hocayı açıkladı.

MONTELLA'YLA ANLAŞTIK

Haber Global'e konuşan Murat Sancak, "Teknik direktör Montella ile anlaştık, geliyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ı istediklerini belirten Sancak, siyah-beyazlı kulübün son kararı vermesini beklediklerini söyledi.

Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu! Murat Sancak bizzat anlaşmayı doğruladı
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Ali Gülhan
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Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu! Murat Sancak bizzat anlaşmayı doğruladı - Haberler Spor
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