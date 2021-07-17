Adana Demirspor'un 2021-2022 sezonu kombine bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu.

Mavi lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021-2022 sezonu kombine fiyatlarının belirlendiğini duyurdu. Belirlenen bilet fiyatları ise şu şekilde:

Batı tribün (alt)

103-104 4.950 TL

102-105 2.400 TL

101-106 1.450 TL

Batı tribün (üst)

205-206 1.750 TL

204-207 1.550 TL

208 1.450 TL

209-210 1.250 TL

Maraton tribünü (alt)

117-119 4.450 TL

116-120 2.450 TL

115-121 1.950 TL

114-122 1.450 TL

Maraton tribünü (üst)

222-223-224 1.550 TL

220-221-225-226 1.250 TL

219-227 950 TL

Kuzey kale arkası (alt) 1.250 TL

Kuzey kale arkası (üst) 900 TL

Güney kale arkası (alt) 1.250 TL

Güney kale arkası (üst) 900 TL

Kuzey balkon 7.000 TL

Güney balkon 7.000 TL - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı