Adana Demirspor, Umut Meraş transferinde mutlu son çok yakın

Yaptığı yabancı transferlerle Süper Lig'e damga vuran Adana Demirspor şimdi de gözünü Umut Meraş'a dikti. Le Havre forması giyen milli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşma sağlayan Mavi Şimşekler'in transfere bu hafta son noktayı koyması bekleniyor.

Mario Balotelli, Britt Assombalonga ve Younes Belhanda'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren Adana Demirspor, yerli transferinde de gaza bastı. Lacivert-mavili kulüp, milli futbolcu Umut Meraş'ın transferinde son düzlüğe girdi.

TARAFLAR SON KEZ BİR ARAYA GELECEK

Sporx'in haberine göre; Mavi Şimşekler, Trabzonspor 'un da gündeminde olan oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağlarken kulübüyle de birkaç pürüz dışında el sıkıştı. Tarafların işe son noktayı koymak adına bu hafta içerisinde son kez bir araya geleceği belirtildi.