Adana Demirspor'u uzatmada 2-1 yenen Sivasspor, çeyrek finale çıktı
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Adana Demirspor'u uzatmada 2-1 yenen Sivasspor, çeyrek finale çıktı

12.01.2021 21:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:39
Adana Demirspor'u uzatmada 2-1 yenen Sivasspor, çeyrek finale çıktı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u uzatmaya giden maçta 2-1 mağlup eden Sivasspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Sivasspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor, 120 dakika sonunda kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Sivasspor 37. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle öne geçerken, Adana Demirspor'a beraberliği getiren gol 44. dakikada Yunus Akgün'den geldi. 90 dakika eşitlikle sonuçlandı ve Sivasspor'da 116. dakikada sahneye çıkan Yatabare, takımına galibiyeti ve turu getiren isim oldu.

Bir önceki turda Trabzonspor'u saf dışı bırakan Adana Demirspor'un kupa macerası da böylece son 16 turunda bitmiş oldu.

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