Adana Demirspor, Shkodran Mustafi'yi transfer etmek için harekete geçti

David Luiz'le imza aşamasına gelen Adana Demirspor, bir başka dünyaca ünlü savunmacı Shkodran Mustafi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Serbest statüde bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla Mavi Şimşekler'in yaptığı ilk görüşme son derece olumlu geçerken transferin kısa süre içinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Mario Balotelli, Svensson, Assamblonga ve Belhanda gibi transferlerle adından söz ettiren David Luiz'le de imza aşamasına gelen Adana Demirspor, dünyaca ünlü savunmacı Shkodran Mustafi'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Fanatik'in haberine göre; Adana Demirspor savunmanın göbeğine bir yıldız getirmek üzere. Mavi Şimşekler'in hedefindeki isim Shkodran Mustafi. Arsenal'den ayrıldıktan sonra Schalke'ye giden ve sezon sonunda biten sözleşmesini yenilemeyen yıldız stoperin bonservisi elinde. Arnavut asıllı Alman futbolcunun menajeriyle yapılan ilk görüşmenin son derece olumlu geçtiği ifade edilirken, transferin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.