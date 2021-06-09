Adana Demirspor, Mario Balotelli'ye 3 yıllık sözleşme teklif etti

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor transfer etmeye çalıştığı isimlerle dikkat çekiyor. Mavi Şimşekler'in uzun süredir gündemini meşgul eden dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli'ye 3 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi. İtalyan golcünün teklife kısa süre içinde cevap vereceği öğrenildi.

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Mavi Şimşekler, yıldız futbolcu Mario Balotelli'ye imza attırmak için harekete geçti.

YAKIN ZAMANDA CEVAP VERECEK

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre lacivert mavililer, 30 yaşındaki golcü futbolcu için 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Balotelli'nin bu teklife yakın zamanda yanıt vereceği öğrenildi.