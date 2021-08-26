Adana Demirspor, Konyaspor maçına hazır
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, ligin üçüncü haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, ligin üçüncü haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Yeni transfer Arjantinli oyuncu Matias Vargas da takımla ilk antrenmanına çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt