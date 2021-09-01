Adana Demirspor, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Adana Demirspor, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Samet Aybaba ile yolları ayıran Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu. Mavi Şimşekler, İtalyan hocayla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 puan toplayabilen Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba'yla yollar ayrılmıştı. Mavi Şimşekler'de başkan Murat Sancak geçtiğimiz günlerde İtalyan hoca Montella'yla anlaşıldığını söylemişti. Adana Demirspor, kariyerinde Roma, Fioerentina ve Milan gibi dünyaca ünlü takımlar bulunan teknik direktörle resmi sözleşmeyi imzaladı.

RESMİ İMZA SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Adana Demirspor yeni hocasını sosyal medyadan duyururken yapılan paylaşımda, "Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

Adana Demirspor, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı
Adana Demirspor, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı
Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi
Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi
Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu! Murat Sancak bizzat anlaşmayı doğruladı
Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu! Murat Sancak bizzat anlaşmayı doğruladı
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Adana Demirspor, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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