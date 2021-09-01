Adana Demirspor, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı

Samet Aybaba ile yolları ayıran Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu. Mavi Şimşekler, İtalyan hocayla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.