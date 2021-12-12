Adana Demirspor, Giresun'un yenilmezliğini bitirdi! Zafer son saniyede geldi
Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Demirspor'un galibiyet golünü 90+3'te deneyimli savunmacı Stambouli kaydetti. Giresun'un 4 maçlık yenilmezlik serisi bitti.
Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Giresunspor, 4 maç aradan sonra mağlup oldu.
SAZI ELİNE ALDI
Hücumcuların üretemediği maçta tecrübeli savunmacı Benjamin Stambouli dümene geçti. Stambouli 90+3'te attığı golle zafer golünü getirdi.
ADANA YÜKSELİŞTE
Lige kötü giriş yapan Adana Demirspor, bu zaferle puanını 23'e yükseltti. İyi futbolunu puanlarla süslemeye başlayan Adana Demirspor, üst sıralara iyice yaklaştı.
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet