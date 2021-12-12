Adana Demirspor, Giresun'un yenilmezliğini bitirdi! Zafer son saniyede geldi - Haberler Spor
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Adana Demirspor, Giresun'un yenilmezliğini bitirdi! Zafer son saniyede geldi

Adana Demirspor, Giresun'un yenilmezliğini bitirdi! Zafer son saniyede geldi
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Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Demirspor'un galibiyet golünü 90+3'te deneyimli savunmacı Stambouli kaydetti. Giresun'un 4 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Giresunspor, 4 maç aradan sonra mağlup oldu.

Adana Demirspor, Giresun'un yenilmezliğini bitirdi! Zafer son saniyede geldi

SAZI ELİNE ALDI

Hücumcuların üretemediği maçta tecrübeli savunmacı Benjamin Stambouli dümene geçti. Stambouli 90+3'te attığı golle zafer golünü getirdi.

ADANA YÜKSELİŞTE

Lige kötü giriş yapan Adana Demirspor, bu zaferle puanını 23'e yükseltti. İyi futbolunu puanlarla süslemeye başlayan Adana Demirspor, üst sıralara iyice yaklaştı.

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