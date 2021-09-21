Adana Demirspor'da tüm yıldızlar sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok
Süper Lig'in lideri Beşiktaş, bu akşam saat 20.00'de Adana Demirspor'u konuk edecek. Deplasman ekibinde Balotelli ve Belhanda sıkıntısı yaşanıyor. Belhanda ve Akintola kesin olarak forma giyemeyecek. Balotelli'nin ise durumu şüpheli. Yıldız futbolcu yüksek ihtimalle riske edilmeyecek. Öte yandan Gökhan İnler'in de kadroda olması beklenmiyor.
Adana Demirspor'da yıldız futbolcuların sakatlıkları can sıktı. Akintola ve Belhanda'dan kötü haber geldi. Bu iki futbolcu, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Mario Balotelli de dizindeki sıkıntı nedeniyle ilk 11'de olmayabilir.
YENİ HOCAYA SIKINTI
Adana Demirspor'daki ilk maçında Rize'ye karşı 3-1'lik galibiyet alan Montella Beşiktaş'a karşı yedek ağırlıklı kadrosuya saha çıkacak. Gökhan İnler'in de durumu riskli. 4 önemli futbolcunun yokluğu Adana Demir'e zorluk yaşatacak.
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