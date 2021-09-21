Adana Demirspor'da tüm yıldızlar sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok

Adana Demirspor'da yıldız futbolcuların sakatlıkları can sıktı. Akintola ve Belhanda'dan kötü haber geldi. Bu iki futbolcu, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Mario Balotelli de dizindeki sıkıntı nedeniyle ilk 11'de olmayabilir.

YENİ HOCAYA SIKINTI

Adana Demirspor'daki ilk maçında Rize'ye karşı 3-1'lik galibiyet alan Montella Beşiktaş'a karşı yedek ağırlıklı kadrosuya saha çıkacak. Gökhan İnler'in de durumu riskli. 4 önemli futbolcunun yokluğu Adana Demir'e zorluk yaşatacak.

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